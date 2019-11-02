صور.. افتتاح فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب المحافظات الحدودية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، والذى تمتد فعالياته حتى 8 نوفمبر الجارى.

حضر الافتتاح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ونجوى أحمد سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، والدكتورة حنان موسى، مدير الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، وأحمد يسرى، مدير ثقافة الشباب والعمال بالهيئة.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد محافظ أسوان ورش الحرف البيئية والمشغولات الجلدية ومعرض للفنون التشكيلية يضم 15 عارضا بإجمالى 55 لوحة من الفن التشكيلى تعبر عن الطبيعة والفن الأسوانى، بالإضافة إلى تفقد ورش الطرق على النحاس، وتعليم الشعر.

واستمع الحضور للإلقاء الشعرى لقصائد شعرية عن الشهيد من الشباب : "آية جمال وأحمد حافظ ومنى خالد عيد"، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية من فرقة أسوان للفنون الشعبية.

أكد أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن نجاح الدمج فى الطفل حثنا للانتقال إلى الشباب، وهو ما حقق نجاحا كبيرا فى الملتقى الأول بحى الأسمرات بالقاهرة، ثم انتقلنا إلى أسوان، مشيرا إلى أن الهيئة ستنتقل إلى المناطق الحدودية لتغطية جميع أبنائنا فى الحدود.

أضاف محافظ أسوان، أن هذا الفكر يستحق الشكر والتقدير على الدمج الثقافى بين شباب المحافظات وخاصة الحدود، لأن هذه الفعاليات تطرد الفكر المتطرف.

وقالت نجوى أحمد سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الهدف من الملتقى هو دمج البيئات المختلفة ثقافيا من شمال وجنوب سيناء، سيوة، مطروح، حلايب وشلاتين، أسوان، الوادى الجديد، القاهرة، بإجمالى 65 شاب وفتاة، ونقل هذه الثقافات بين المشاركين للخروج فى نهاية الملتقى بالدمج والانتماء للوطن.



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان



جانب من فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب الحدود بأسوان