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تعرف على الأسباب الخفية وراء ولادة أطفال بعيوب خلقية

السبت، 02 نوفمبر 2019 06:00 م
تعرف على الأسباب الخفية وراء ولادة أطفال بعيوب خلقية حديثى الولادة
كتبت هند عادل

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تعد العيوب الخلقية من أكثر المشكلات الشائعة التى تؤثر على الأطفال حديثى الولادة، والعيوب الخلقية هى تغييرات هيكلية موجودة عند الولادة ويمكن أن تؤثر على أى جزء أو جزء من الجسم تقريبًا مثل القلب والدماغ والقدم، قد تؤثر على شكل الجسم أو عمله أو كليهما.

يمكن أن تختلف العيوب الخلقية من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على شدة الخلل وجزء الجسم المتأثر، قد يتأثر أو لا يتأثر العمر المتوقع لشخص مصاب بعيب خلقى، وفقا لما أكده موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

تحديد العيوب الخلقية

ويمكن اكتشاف العيوب الخلقية فى أى وقت، فمعظم العيوب الخلقية يتم اكتشافها خلال السنة الأولى من العمر، فمن السهل رؤية بعض العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة، لكن بعضها الآخر مثل عيوب القلب أو فقدان السمع يتم اكتشافها باستخدام اختبارات خاصة، مثل تخطيط صدى القلب صورة الموجات فوق الصوتية للقلب أو الأشعة السينية أو اختبارات السمع.

 

الأسباب

يمكن أن تحدث العيوب الخلقية خلال أى مرحلة من مراحل الحمل، تحدث معظم العيوب الخلقية فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما تتشكل أعضاء الطفل. هذه مرحلة مهمة جدا للتنمية. ومع ذلك ، تحدث بعض العيوب الخلقية فى وقت لاحق من الحمل. خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل ، تستمر الأنسجة والأعضاء في النمو والتطور.

أسباب العيوب الخلقية عند الأطفال:

التدخين أو شرب الكحول أو تناول بعض الأدوية "أثناء الحمل".

وجود حالات طبية معينة ، مثل السمنة أو الإصابة بمرض السكري غير المنضبط قبل وأثناء الحمل.

وجود شخص في العائلة مصاب بعيب خلقي.

كبر سن الأم وعادة ما يزيد عمرها عن 34 سنة.

يمكن للمرأة أن تنجب طفلا يولد مع عيب خلقى حتى عندما لا يكون لديهم أي من هذه المخاطر.

ليس كل العيوب الخلقية يمكن الوقاية منها، ولكن هناك أشياء يمكن للمرأة فعلها قبل وأثناء الحمل لزيادة فرصتها في إنجاب طفل سليم.

تأكد من رؤية مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بانتظام وبدء الرعاية قبل الولادة بمجرد أن تظن أنك حامل.

يجب الحصول على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا ، بدءًا من شهر واحد على الأقل قبل الحمل.

والأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية غالباً ما يحتاجون إلى رعاية وتدخلات خاصة للبقاء على قيد الحياة والنمو.


العيوب الخلقيه

العيوب الخلقيه عند الاطفال

الحمل

الولاده

امراض تصيب الاطفال

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