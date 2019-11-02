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اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج نقابة المهندسين

السبت، 02 نوفمبر 2019 06:00 ص
اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج نقابة المهندسين نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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تفتح النقابة العامة للمهندسين، باب الاشتراك الجديد، وتجديد الاشتراك، بمشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، اعتبارا من اليوم السبت، حتى الأربعاء 29 يناير 2020.
 
وأوضحت النقابة، أنه يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.
 
ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.
 

نقابة المهندسين

مشروع العلاج بنقابة المهندسين

علاج نقابة المهندسين

مشروع العلاج

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