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4 حالات تتسبب فى منع ظهور الإعلامى بأى وسيلة إعلامية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:30 ص
4 حالات تتسبب فى منع ظهور الإعلامى بأى وسيلة إعلامية.. تعرف عليها المجلس الأعلى للإعلام - أرشيفية
كتب محمد السيد

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حددت لائحة الجزاءات المعدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحالات التى تتسبب فى منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية، حيث نصت المادة 27 من اللائحة على أنه يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بعد اجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الاعلامية لفترة محددة وذلك فى الحالات الآتية:

  1. مخالفة ميثاق الشرف المهنى أو المعايير التى يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة.

  2. ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.

  3. ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص فى القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه.

  4. اعتبارات الأمن القومى بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.

ويكون قرار المجلس فى جميع الحالات مسببًا.

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد ن لائحة الجزاءات

الاعلى للاعلام

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