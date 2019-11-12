15ميدالية لطلاب التربية الخاصة بأسوان فى البطولة الإقليمية لألعاب القوى وتنس الطاولة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان حصول طلاب التربية الخاصة، اليوم على المركزين الأول والثانى و(١٥) ميدالية بمعدل (٧) ميداليات ذهبية و (٨) فضية خلال مشاركتهم فى البطولة الإقليمية لجنوب الصعيد فى ألعاب القوى وتنس الطاولة للطلاب الصم وضعاف السمع.

وجدير بالذكر أن هذه البطولة اقيمت يومى (11/12) نوفمبر الجارى بملاعب مدينة طيبة بمحافظة الأقصر، بمشاركة خمس محافظات هى (أسوان/الأقصر/قنا/سوهاج/البحر الأحمر) وحقق منتخب أسوان المكون من (16) طالب وطالبة الفوز فى العاب (الوثب الطويل/العدو 100 متر/العدو 200 متر/تنس الطاولة)

ومن المقرر ان يشارك الفائزين فى تصفيات الجمهورية المقرر اقامتها بمحافظة الأسكندرية نهاية ديسمبر المقبل.

وقدمت مديرية التربية والتعليم بأسوان التهنئة لمدير إدارة التربية الخاصة والمشرف العام على منتخب أسوان وجميع منسقى الأنشطى ومشرفى البطولة على جهودهم مع الطلاب، وقدمت التهنئة كذلك لأولياء أمور الطلاب ومدارسهم

من ناحيةأخرى، شاركت كلية الآثار بجامعة أسوان فى المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب بالقاهرة.

وأكد الدكتور رضوان عبد الراضى أستاذ الآثار المصرية المساعد ووكيل كلية الآثار بجامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب بالقاهرة أقيم بمقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية ومنظمتى الاسيسكو والاليكسو ودولة اسبانيا التى تهتم كثيرا بالدراسات العربية والإسلامية .

وذلك بمشاركة باحثين بحوالى 80 بحثا فى مجالات الآثار القديمة المصرية وشبه الجزيرة العربية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية فيما يخص التاريخ والفنون والحضارة والآثار والعمارة واللغة والسياحة والمتاحف فى عرس سنوى يتجمع فيه الآثاريين العرب من كافة أقطار الوطن العربى.

و تابع الدكتور رضوان عبد الراضى، بأنه شارك هذا العام بالمؤتمر نخبة من العلماء المصريين والعرب بأبحاث متميزة من مصر وفلسطين والسعودية والأردن والإمارات واليمن والعراق والجزائر وتونس والمغرب والسودان و لبنان.

واستمرت فعاليات المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للآثاريين العرب لمدة يومين من السبت إلى الأحد 9-10 نوفمبر 2019، واستهل المؤتمر بكلمات افتتاحية لممثلى الجهات المشاركة والمنظمة. ثم توزيع دروع وجوائز الاتحاد على المكرمين والفائزين.

ثم إلقاء محاضرات فى جلسة قضايا أثرية عن المخاطر التى يتعرض لها التراث المعمارى والأثرى والحضارى فى دولتى فلسطين واليمن الشقيقين من جراء الحرب والقذف بالأسلحة.

ثم محاضرات عامة عن موضوعات متنوعة فى كافة تخصصات الحضارة والآثار والتنمية السياحية وتطوير المناطق السياحية والمتاحف لمنسقى الاتحاد من مصريين ومن دول عربية مختلفة، ثم ألقيت الأبحاث العلمية للباحثين المشاركين.

و عقد جلسات الأبحاث العلمية، وفى الجلسة الختامية للمؤتمر تم توزيع شهادات الأبحاث على الباحثين المشاركين بأبحاث علمية بعد أن ألقوا أبحاثهم ومناقشتها فى جلسات المؤتمر.