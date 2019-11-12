‎النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق مخزن الأخشاب فى حدائق القبة

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائى والأدلة الجنائية، وذلك لمعاينة موقع حريق مخزن الأخشاب بشارع سعيد الجمال فى منطقة حدائق القبة، لمعرفة أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة مفادها نشوب حريق في مخزن أخشاب بمنطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية، قبل الدفع بسيارات أخرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.