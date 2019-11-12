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وزير الخارجية اليمنى يلتقى ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى بلاده

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:15 م
وزير الخارجية اليمنى يلتقى ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى بلاده وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى
وكالات

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التقى وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، اليوم، ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تسلّم وزير الخارجية اليمنى خلال اللقاء خطاب اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الهجرة الدولية لدى اليمن كريستا روتينشتاينر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط وبرامج المنظمة فى اليمن لا سيما المتعلقة بمساعدة النازحين اليمنيين وفتح مركز ومكتب جديد للمنظمة بمحافظة مأرب.

وتطرق الوزير الحضرمى إلى قضية المهاجرين من القرن الأفريقى مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذه الظاهرة معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التى تقوم بها المنظمة فى اليمن.

من جهتها أعربت ممثلة المنظمة عن تطلها لتعزيز دورها فى اليمن بما ينسجم مع خطتها والاحتياجات المتزايدة.


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