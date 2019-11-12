نتنياهو: الجيش والشاباك خططوا الموعد المناسب لاغتيال بهاء أبو العطا

كتب سمير حسنى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرار اغتيال بهاء أبو العطا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامي اتخذه الطاقم الوزاري الأمني بالإجماع، مضيفا:" عندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا بتصفية أبو العطا فورا".

وقال نتنياهو فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى نيوز" اليوم الثلاثاء: "الجيش والشاباك خططوا الموعد المناسب لاغتيال أبو العطا وقررت قبول التوصية ووافقت على تنفيذها".

وطالب نتنياهو من الإسرائيليين الاستماع لأوامر الجبهة الداخلية وعدم المخاطرة، بحسب قوله، متوقعا بأن يستغرق التصعيد فى غزة وقتًا.