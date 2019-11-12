موجز 6.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس من غد الأربعاء وحتى الجمعة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى مع وزير الدفاع الروسى، وفعاليات قمة مصر الاقتصادية، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول سيرجي شويجو، وزير دفاع روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا القائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة، وعدد من كبار المسئولين العسكريين الروس.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع الشركات التى ستتولى تأثيث الوزارات والمبانى الحكومية، خاصة مع إلتزام هذه الشركات بأن تكون منتهية من التصنيع فى غضون 4 أشهر.

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم وجود معتقلين في مصر، وأن الدستور المصري يٌجرم ذلك.

شهدت جلسة الصناعة والتصدير خلال قمة مصر الاقتصادية، التي شاركت فيها الدكتورة نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، والمهندس مجدي غازي رئيس التنمية الصناعية، عدد من النقاشات الهامة، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء في كلمته القاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات ماضية.

التحول الرقمى جزء لا يتجرأ من عملية التطوير التى تشهدها الحكومة، بل أصبحت حاجة ملحة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، ولأن مصر بدأت تطرق باب التطور التكنولوجى بقوة، جاءت الجلسة الثانية بقمة مصر الاقتصادية الأولى، التى عقدت الثلاثاء، تحت عنوان "مصر فى عصر التحول الرقمى.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص"، لتحليل المكانة التى بلغتها المؤسسات الحكومية تكنولوجيا، وكيفية تطويرها فى المرحلة المقبلة.

فى إطار السعى لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار بعض السلع على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموبن بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا.

للقطاع المصرفى دور كبير فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، هذا الدور كان محل نقاش لخبراء القطاع خلال أعمال جلسة العمل الأولى بقمة مصر الاقتصادية، التى عقدت الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى".

أكد سفير الاتحاد الأوروبى إيفان ساركوز، تفهم الاتحاد الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى فى مصر جيدا، وأيضا حجم المجهود الذى يتم بذله لحماية الحدود المصرية من الإرهابيين، ويثمن جهودكم لتحسين ظروف المواطنين فى مصر.

تعتزم جمهورية مصر العربية إطلاق القمر الصناعى المصرى الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 " يوم 22 من نوفمبر الجارى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه لا يقبل أن يستقل القطارات راكب بدون تذكرة، وغير مقبول وجود راكب يجلس على مقعد دون أن يشترى تذكرة ومعه راكب اشترى تذكرة.

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول سيرجى شويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك برامج عدة تصل إلي 118 مليون يورو، فى قطاعات اقتصادية مختلفة تصل لحوالي 22 مشروع، تهدف إلي تطور وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

قال ديفيد فيلبس المستشار الأسبق بوزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يجب أن ينظر إلى المرآه حيث سيرى فيها إرهابيا حكومته راعية للإرهاب وتدعم الجماعات التى ارتكبت فظائع مروعة، مطالبا أثناء كلمته فى ندوة إعلامية بعدم استقباله فى البيت الأبيض.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 656 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.

في حلقة جديدة من برنامج مع حسن مجدى، نكشف عن الصور التي تحدي الإرهابي الهارب عبد الله الشريف أن يجدها اي شخص على جوجل أو المواقع الأخرى، مقابل 10 آلاف دولار، ونطرح تساؤل هي سيلتزم بدفع مبلغ الرهان.

تعد انجازات المرشح الرئاسي المحتمل فى سباق الانتخابات الأمريكية، مايكل بلومبرج معروفة لسكان نيويورك التي شغل منصب عمدتها لثلاث ولايات متتالية حيث تمكن بلومبرج خلال 12 عاما من خفض معدلات الجريمة فى المدينة وتحسنت المدارس، وارتفعت السياحة، خفت حدة التوترات العرقية، وتضخمت إيرادات المدينة.

كشف فيديوجراف أعدته منصة قطريليكس المتخصصة فى كشف فضائح النظام القطرى تفاصيل مشاركة وفود إسرائيلية وإيرانية فى مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادى القطرى، حيث أحدثت هذه المشاركات جدلا واسعا.

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر بداية من غدا الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة لمدة 3 أيام، تشهد خلاله حالة الجو أمطار غزيرة ورعدية أحيانا وتمتد للقاهرة مع يوم الخميس المقبل مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

يظن الكثيرين أن لون اللسان واحد هو اللون الوردي، ولكن لا يعلم البعض إن تغيير لون اللسان يشيرإلي أمراض صحية معينة، فالحقيقة أن هذا الجهازالعضلي الصغيريمكن أن يأتي بمجموعة من الألوان قد يتحول اللسان إلى أحمرأوأصفرأوبنفسجي أو لون آخر.

حالة من الطوارئ تشهدها استراليا للسيطرة على حرائق الغابات المنتشرة فى نيو ساوث ويلز، والمقدرة بحسب تقارير رسمية بـ85 حريقا نشطا.

اكتشف العلماء بقايا أقدم الديناصورات آكلة اللحوم فى العالم، فى جنوب البرازيل، الذى يُطلق عليه اسم Gnathovorax cabreira.وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم.

نشر حساب منسوب للنجمة الكبيرة نادية لطفي، عبر موقع "فيس بوك"، أحدث ظهور لها داخل المستشفى، مع الفنان سمير صبرى، وعلق الحساب على الصورة :" الزميل الصديق الوفى الجميل العمر الحلو فى زيارتى اليوم وأعلن أننى شفيت بلقائه (نادية لطفى)".

تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل أحد أهم نجوم السينما، الساحر محمود عبد العزيز، الذى أمتع الجمهور طوال حياته بفنه وأدواره السينمائية و الدرامية التى مازالت محفوره فى ذاكرة محبيه .

يبدو أن مشاركة محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي مع المنتخب أمام كينيا وجزر القمر، فى افتتاح مشوار التصفيات الأفريقية مهددة بعد الإصابة التى تعرض لها مع فريقه فى منافسات الدورى الإنجليزى.

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن وقوع المصرى فى المجموعة الأولى بجانب فريق بيراميدز.

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الفوز الدرامى الذى حققه منتخب مصر على غانا بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والمقامة حالياً فى مصر.