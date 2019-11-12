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موجز المحافظات.. مصرع راكب قفز من قطار هربًا من دفع غرامة تدخين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:28 م
موجز المحافظات.. مصرع راكب قفز من قطار هربًا من دفع غرامة تدخين مصرع راكب بقطار قفز هربًا من دفع غرامة تدخين

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

القصة الكاملة لحادث مصرع راكب بقطار "الإسكندرية – القاهرة".. الضحية قفز من العربة هربًا من دفع 50 جنيهًا غرامة تدخين.. والنيابة تحقق فى الواقعة وتصرح بدفنه.. وأهالى قريته يشيعون جثمانه لمثواه الأخير بالغربية

 

إخلاء سبيل كمسرى ومندوب شرطة قطار الإسكندرية فى قضية مصرع شاب بسبب سيجارة

 

الصحة والزراعة تنفيا وجود "ذباب مدمر" قادم من السودان عبر أسوان

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ذئب يهاجم قرية الشيخ على بقنا والأهالى يحنطوه.. صور

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صور.. بوسى شلبى تزور قبر الراحل محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته الثالثة

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توافد مميز للأفواج السياحية لقضاء شتاء دافئ بمحافظة الأقصر.. رحلات الطيران المباشر من العواصم العالمية والقاهرة تتوافد على مطار الأقصر الدولى.. والمعابد الفرعونية تستقبل المئات من السائحين من مختلف دول العالم

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فيديو وصور.. وفود سياحية من 7 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا

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البحر الأحمر تناقش خطة الاستعداد لاستضافة الغردقة حفل توزيع جوائز الكاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

الاتحاد المصرى للهجن يطلق ثانى سباق للهجن بدعم الإمارات الخميس المقبل

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صور.. لجنة الصناعة بالبرلمان تزور شركة غزل المحلة للوقوف على أعمال التطوير

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صور.. انطلاق ليالى الاحتفالات السبعة بمولد الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات.. خروج "زفة أيقونة الشهيد" و"طواف الشمامسة" يوميا بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة.. وكبار القساوسة والآباء يقودون الزفة بالطبول والأناشيد

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محافظ الشرقية يقرر عزل الأعمدة للتصدى للصعق الكهربائى خلال موجة الأمطار المترقبة

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

 

صور.. السكرتير العام بالإسكندرية يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال نوات الأمطار

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محافظ القليوبية يشكل لجنة لمتابعة تراخيص وعوامل الأمن والسلامة بمصانع قليوب

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية

 

صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجاً بقرية الشهابية

محافظ كفر الشيخ أثناء تسليم المنازل للأسر الأكثر احتياجاً
محافظ كفر الشيخ أثناء تسليم المنازل للأسر الأكثر احتياجاً

 

صور.. إزالة 116 تعدى واسترداد 31 فدان أراضى أملاك الدولة ببنى سويف والوادى الجديد

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صور.. إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية خلال الموجة الـ14

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

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