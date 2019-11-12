مصرع طفل سقط من شباك شقة أسرته أثناء لهوه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفل فى عامه الثالث مصرعه متاثرا باصابته، اثر سقوطه من شباك غرفة نوم شقة اسرته، أثناء لهوه أعلى السرير الملاصق للشباك، بمدينة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى إخطارا من مأمور قسم شرطة بنى سويف الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغا من " محمد . م . م" 45 عام، مدير شركة، مقيم مساكن الجمعية، دائرة القسم، بوفاة ابنه " أدم " 3 سنوات، إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه أثناء لهو ابنه المتوفى اعلى سرير ملاصق لشباك غرفة النوم بالمنزل، إختل توازنه وسقط على الأرض، وقام بنقله لمستشفى الحياة الخاصة، وتوفى متأثراً بإصابته.

كما تبين من التحريات تقديم والد الطفل تقرير طبى يفيد وفاة نجله نتيجة نزيف حاد بالمخ أثر سقوط من علو، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2368 جنح قسم شرطة بنى سويف الجديدة.