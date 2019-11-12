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مسئول عراقى: عودة كافة الأسرة النازحة إلى الأنبار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:13 م
مسئول عراقى: عودة كافة الأسرة النازحة إلى الأنبار النازحون العراقيون ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مدير ناحية البغدادى بمحافظة الأنبار شرحبيل العبيدي عودة كافة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة فى الناحية بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

وقال العبيدي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء "إن مناطق ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي بالمحافظة، شهدت عودة كافة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة، مؤكدا عودة الحياة إلى تلك المناطق بالتزامن مع عودة الخدمات واستقرار الأوضاع الأمنية بشكل تام".


وأضاف أن ناحية البغدادي أنهت، وللمرة الأولى، منذ أكثر من ثلاثة أعوام ملف النازحين بعد أن بذلت الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية جهود كبيرة تكللت بالنجاح، مبينا أن الناحية تشهد حملة إعمار غير مسبوقة بالتزامن مع تخصيص مبالغ مالية من قبل حكومة الأنبار المحلية والمنظمات الإنسانية لإعادة إعمار وتأهيل كافة المشاريع المتضررة جراء العمليات الإرهابية.

 


العراق

الانبار

النازحون العراقيون

الحكومه العراقيه

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