فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد احتفالات الأمريكيين بيوم المحاربين القدامى

رسالة نيويورك: إنجى مجدى





احيا الأمريكيون يوم المحاربين القدامى الذى يحتفلون به فى 11 نوفمبر من كل عام تكريما للعسكريين الذين خدموا فى وحدات مختلفة من الجيش الأمريكى، والذى تعود جذوره لتكريم الجنود الذين قتلوا فى الحرب العالمية الأولى.



جانب من الاحتفال

ورصدت كاميرا اليوم السابع فى نيويورك، مظاهر الاحتفالات التى عمت الشوارع، اليوم الأثنين، وسط توافد مسيرات وقوافل احتفالية وعروض عسكرية موسيقية، وفيما اعتاد الرؤساء الأمريكيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع اكليل من الزهور على المقبرة العسكرية فى ارلينجتون قرب واشنطن، توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى نيويورك حيث القى خطاباً قبل إنطلاق عرض المحاربين القدامى.





وبحسب وكالة فرانس برس استغل ترامب كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم داعش، ابو بكر البغدادى، قائلا إن قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادى في الغارة التى شنتها القوات الأمريكية الخاصة فى محافظة ادلب شمال غرب سوريا.



الاحتفال

وأضاف الرئيس الأمريكى "قبل اسابيع قليلة، اغارت القوات الأمريكية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة فى الزعيم الإرهابى رقم واحد في العالم". واضاف "بفضل المقاتلين الأمريكيين، البغدادى مات، ومات الرجل الثانى فى التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3".

جانب من الاحتفال

وقبلا كان يوم المحاربين القدامى يعرف بيوم الهدنة، حيث وقعت اتفاقية إنهاء الحرب العالمية الأولى فى الساعة الـ 11 من اليوم الـ 11 فى الشهر الـ 11 من عام 1918.

وأقر الرئيس الأمريكى السابق دوايت آيزنهاور عام 1954 قانونا اعتمد اسم "يوم المحاربين القدامى" بدلا من "يوم الهدنة"، نزولا عند رغبة شعبية فى تكريم جميع الجنود الأمريكيين، وليس فقط أولئك الذين خدموا خلال الحرب العالمية الأولى حيث تبعتها الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.