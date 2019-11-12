فوز 14 مدرسة فى النتائج النهائية لمسابقة أعياد الطفولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر،بقيادة الشناوي عايد وكيل الوزارة، من مسابقة أعياد الطفولة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف عبد اللطيف أحمد عمران وكيل المديرية، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مدرسة من خلال 4 إدارات تعليمية.

وقال الشايب تكلا موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم الإعلان عن المسابقة بداية العام الدراسي 2019/2020، وتقدم عدد كبير من المتسابقين على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالأقصر، حيث تم تصعيد كل من (الطفلة لين طارق إلقاء شعر "رياض أطفال"مجمع المريس – محمد أحمد عوض "رياض أطفال" - سعد زغلول الرسمية للغات إدارة القرنة)، وفى رياض الأطفال فازت مدرسة الفرنسيسكان " بموضوع "حماية البيئة" إدارة الأقصر التعليمية.

كما فازت مدرسة السلام لغات "مسرح العرائس" بمسرحية ليلة العيد، كما تم تصعيد مدرسة العوامية الرسمية لغات إستعراض رياض أطفال "ابن الشهيد"، وإستعراض إبتدائي "ابن مصر" مدرسة الاقباط الكاثوليك بالأقصر، وإستعراض "لأنك عظيمة" الراهبات بنات بالأقصر واستعراض " بلدي" لمدرسة الإعدادية الجديدة، وأوبريت "الانتماء"الأقباط الكاثوليك بالصياغ.

كما تم تصعيد مدرسة السلام لغات عن مسرحية" أرض زي كوتوبيا" وأيضا مدرسة الأقصر الإعدادية بنات عن مسرحية" أسد سيناء"، وفازت مدرسة الراهبات بإسنا عن استعراض "تحيا مصر"، وفاز إستعراض "بحب بلدي" لمدرسة سعد زغلول الرسمية للغات إدارة القرنة، وفاز إستعراض "شباب العالم" لمدرسة المستقبل الدولية بالطود، ومن جانبه عبر هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، عن تقديره لدور توجيه التربية المسرحية في المنافسة القوية على مستوى الجمهورية لتحقيق مراكز متقدمة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، تعقد التصفيات على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 16 ديسمبر القادم .