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ضبط 3540 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:53 ص
ضبط 3540 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب ــ محمد أبو عوض

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3540 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و1559 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 66 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 54 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

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امن الجيزة

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