صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الإبراهيمية

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أعمال تجميل ودهان كورنيش ترعة الإبراهيمية بحى غرب مدينة أسيوط، ضمن مبادرة "شارك فى تجميلها" ومشاركة طالبات وطلاب التعليم الفنى فى أعمال التجميل والتطوير.

شارك فى الجولة اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، ومحمد البشير رئيس حى غرب أسيوط .

وتابع المحافظ ومرافقوه التجربة الناجحة لمشاركة طلاب المدارس الفنية بأسيوط فى أعمال التجميل والتطوير بكورنيش ترعة الإبراهيمية ودهان الأسوار الحديدية والمقاعد والمظلات والبلدورات والبرجولات وفقاً لخطة تجميل وتطوير شوارع مدينة أسيوط والألوان التى تم الاتفاق عليها والخاصة بكل محور من المحاور لتخرج محافظة أسيوط "عاصمة الصعيد" فى أبهى صورها .

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لتعميم تجربة ربط طلاب التعليم الفنى بسوق العمل ومشاركتهم فى أعمال التجميل والتطوير وإعادة تدوير المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية، وتعظيم الإستفادة منها فى تصنيع المقاعد والبرجولات وسلال القمامة وأدوات النظافة وبرجولات وألعاب للأطفال لتوزيعها على الحدائق العامة والمتنزهات وبعض مدارس المحافظة فضلا عن تشغيل الشباب وخريجى المدارس الفنية بالمناطق الصناعية بالمحافظة. وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وترشيد النفقات .

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمبادرة الرائدة، موجهاً الشكر لمحافظ أسيوط وقيادات التعليم الفنى والعاملين به والطلاب المشاركين فى التجميل والتطوير.

وفى نهاية الجولة صافح المحافظ ومرافقوه الطالبات والمشرفين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم .

كما تفقد محافظ أسيوط، يرافقه قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، مركز إدارة الكوارث والأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بهما والوقوف على سير العمل بمشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 54 " والذى تجريه المحافظة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يومى 11 و12 نوفمبر 2019 .

رافقهما خلال الجولة العميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والمقدم أركان حرب مصطفى جبر بقيادة قوات الدفاع الشعبى ويحيى زكريا مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة .

وشاهد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبى، تجربة عملية للبث المباشر من موقع إصطفاف القوات المشاركة بمشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 54" بإستخدام أجهزة البث المباشر والمرتبطة بشاشات العرض بمركز إدارة الكوارث والأزمات كما استمع قائد قوات الدفاع الشعبى إلى شرح المحافظ عن أحدث الأجهزة والامكانات بالغرفة من أجهزة فيديو كونفرانس وكاميرات وشاشات عرض وأجهزة ربط بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والمزودة بأحدث أجهزة التواصل السلكية واللاسلكية فضلاً عن منظومة كاميرات المراقبة التى تم تركيبها بجميع ميادين وأحياء المحافظة وسيتم العمل بها فى أقرب وقت وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لتضاف إلى منظومة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة .

وأشار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إلى أهمية مراكز إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية فى إدارة أية أزمات قد تتعرض لها المحافظة، لافتاً إلى دورها فى مشروع التدريب العملى "صقر 54" والذى تم تكليف المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة بالإشراف عليه بمشاركة جميع رؤساء الأجهزة التنفيذية والأمنية وقطاعات الخدمات بالمحافظة، حيث تم إنهاء تجربة اصطفاف المعدات بطريق المطار وجارى استكمال المشروع بإجراء البيان العملى بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم ثم تفقد معسكر الأيواء بعرب مطير .



اعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الابراهيمية



اعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الابراهيمية



اعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الابراهيمية



اعمال تطوير وتجميل كورنيش ترعة الابراهيمية