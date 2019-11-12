شاهد.. مواطنة تركية تستغيث بالأمم المتحدة: ترحيل زوجى لتركيا سيعرضه للتعذيب

كتب:محمد إسماعيل

ناشدت مواطنة تركية سلطات الاتحاد الأوروبى والجبل الأسود التى تحتجز زوجها لوقف ترحيله إلى تركيا خوفًا على حياته.

وبحسب صحيفة زمان التركية فانه يُحتجز فى الوقت الحالى التركى هارون أيفوز، الذى يعمل فنيا كهربائيا بمدرسة خاصة فى الجبل الأسود، تمهيدا لترحيله قسرًا، إلى تركيا بعد اعتقاله بشكل غير قانونى.

وعبر حسابها بموقع تويتر طالبت الزوجه، حكيمة أيفوز، العون من سلطات الجبل الأسود والاتحاد الأوروبى لمنع الترحيل القسرى لزوجها، حيث نشرت حكيمة مقطع فيديو، طالبت خلاله سلطات الجبل الأسود والاتحاد الأوروبى وجميع الناشطين الحقوقيين بوقف عملية الترحيل القسرى لزوجها إلى تركيا.

وذكرت حكيمة أن زوجها محتجز داخل السجن فى الجبل الأسود منذ السادس عشر من أغسطس، وأن هناك أنباء عن ترحيله، قائلة: “لا تزال قضية ترحيله قائمة، وحاليا زوجى فى مرحلة الطعن الثاني وخلال هذه الفترة تقدم بطلب لجوء إلى الجبل الأسود، أريد أن يتم إيقاف عملية ترحيل زوجى إلى تركيا لأنه لن يلقى محاكمة عادلة هناك وسيتعرض للتعذيب وسوء المعاملة مثلما توضح تقارير الاتحاد الأوروبى بالنسبة للمعتقلين السياسيين هناك،. أخاطب المسؤولين فى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وأطلب مساعدة الجميع فى هذا الأمر”.

وتطالب السلطات التركية بإعادة هارون أيفوز إلى تركيا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، المتهمة من قبل أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 بينما تنفى الحركة هذه التهم.