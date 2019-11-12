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سقوط عاطل وسائق لسرقتها سياره بالإكراه فى القليوبية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:32 م
سقوط عاطل وسائق لسرقتها سياره بالإكراه فى القليوبية سرقة سيارة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية  من القبض على عاطل وسائق لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه، من مالكها تحت تهديد السلاح النارى، تحرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى "ملك شقيقه" متوجها لمسكنه استوقفه ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوه بأسلحة نارية وإستولوا منه على السيارة وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وأسفرت جهود الحملة أن مرتكبى الواقعة سائقان، وعاطل "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث "هارب"، وضُبط بحوزتهما بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، فرد خرطوش "المستخدم فى الواقعة"، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة الخانكة ، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وحافظة نقوده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 


القليوبيه

سرقه سيارة تحت تهديد السلاح

مدير امن القليوبية

شبين القناطر

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