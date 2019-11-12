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رولا خلف أول سيدة تتولى رئاسة تحرير فاينانشيال تايمز منذ تأسيسها عام 1884

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:56 م
رولا خلف أول سيدة تتولى رئاسة تحرير فاينانشيال تايمز منذ تأسيسها عام 1884 رولا خلف
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تعيين رولا خلف رئيسة لتحريرها، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصحيفة العريقة فى عام 1884.

ومن المقرر أن يتنحى ليونيل باربر رئيس التحرير الحالى بعد 14 عاما قضاها فى منصبه، لتحل محله نائبة رئيس التحرير رولا خلف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن باربر عمل مع فاينانشيال تايمز على مدار 34 عاما فى المجمل، ورئيس للتحرير منذ عام 2005. ومن المقرر أن يرحل فى بداية العام المقبل. وكتب على تويتر يقول " لقد كان امتيازا نادرا وسرورا كبيرا أن أعمل بأفضل وظيفة فى الصحافة".

وأشرف باربر على استراتجية بناء قاعدة من المشتركين الرقميين التى أشارت الصحيفة إلى أن عددهم بلغ مليون.

وشغل الصحفى المخضرم عدد من المناصب البارزة داخل فاينانشيال تايمز منذ عام 1985، منها مراسلا فى واشنطن ورئيس مكتب الصحيفة فى بروكسل.

أما رولا خلف، فقد شغلت منصب نائب رئيس التحرير منذ عام 2019 وقالت إن تولى المنصب الأرفع بالصحيفة امتيازا لتصبح او سيدة تتولى هذا المنصب.

وعملت رولا خلف فى فاينانشيال تايمز منذ 24 عاما، وشملت مسيرتها تغطية أحداث بارزة منها الربيع العربى. وقالت خلف فى بيان إنها تتطلع للبناء على إنجازات باربر الاستثنائية وتشعر بالامتنان لإرشاده عبر السنوات.


فاينانشيال تايمز

رئيس تحرير فاينانشيال تايمز

رولا خلف

ليونيل باربر

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