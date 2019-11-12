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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/11/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/11/2019 بمحافظات مصر الارصاد ارشيفة
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

السلوم 16 31

سيوة 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الاسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27      

رفح 15 27

رأس سدر 21 30   

نخل 17 29

نويبع 23 29

طابا 19 29            

كاترين 14 24

الطور 22 30         

شرم الشيخ 24 31  

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بنى سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34      

أسوان 20 34         

أبوسمبل 18 33     

الوادى الجديد 20 33

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28     

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 35

المدينة 21 34        

الرياض 16 27

المنامة 24 30

أبوظبى 20 30

الدوحة 22 29

الكويت 14 30

دمشق 10 22

بيروت 22 27

عمان 13 23

القدس 16 23

غزة 20 30            

بغداد 13 29

مسقط 22 27         

صنعاء 06 22

الخرطوم 20 36

طرابلس 13 19     

تونس 11 16

الجزائر 11 15

الرباط 11 19

نواكشوط 19 30

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 22

اسطنبول 15 24

اسلام اباد 14 25

نيودلهى 17 28

جاكرتا 24 33

بكين 07 16

كوالالمبور 24 31  

طوكيو 11 21

أثينا 16 24

روما 10 17

باريس 03 08        

مدريد 04 12

برلين 03 08          

لندن 04 10

مونتريال -09 -03  

موسكو 02 07

نيويورك 03 14

واشنطن 04 16       

 

 
 
 

 


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