حريق هائل داخل مصنع فى إسرائيل بعد استهدافه بصواريخ المقاومة الفلسطينية

كتب سمير حسنى

أفادت شبكة "روسيا اليوم، فى خبر عاجل قبل قليل، باندلاع حريق هائل داخل مصنع فى إسرائيل بعد استهدافه بواسطة صاروخ.

وبثت الشبكة لقطات على الهواء مباشرة من موقع الحادث وجهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا خطيرا، بعد استهداف طيران الاحتلال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، واستشهاده مع زوجته على الفور، وجرح أبنائه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قبل قليل، إن قرار اغتيال بهاء أبو العطا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى اتخذه الطاقم الوزارى الأمنى بالإجماع، مضيفا:" عندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا بتصفية أبو العطا فورا".