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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:09 م
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تناول الطعام مساء يرتبط بضعف صحة القلب للنساء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:00 ص
تناول الطعام مساء يرتبط بضعف صحة القلب للنساء أمراض القلب
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة حدسثة أن النساء اللاتى تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية فى وقت متأخر من المساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من اللاتى  لم يفعلن ذلك، ووفقاً للبحث الأولى الذى تم تقديمه فى الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية فى فيلادلفيا.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" قيم الباحثون صحة القلب والأوعية الدموية لنحو 112 امرأة (متوسط العمر 33 سنة) باستخدام تدابير الحياة البسيطة السبعة لجمعية القلب الأمريكية فى بداية الدراسة وبعد سنة واحدة، وتشمل: عدم التدخين، والنشاط البدنى، وتناول الأطعمة الصحية والسيطرة على وزن الجسم، إلى جانب قياس نسبة الكوليسترول فى الدم وضغط الدم ومستويات السكر فى الدم. 
 
 
وكشف المشاركون فى الدراسة عن العادات الغذائية ومقدار ومتى أكلوا لمدة أسبوع واحد فى بداية الدراسة ولمدة أسبوع واحد بعد 12 شهرًا، وتم استخدام بيانات الغذاء التى استكملتها كل امرأة لتحديد العلاقة بين صحة القلب وتوقيت تناولها.

وجد الباحثون:

معظم المشاركين فى الدراسة الذين تناولوا بعض الطعام بعد الساعة 6 مساءً، كانوا يعانون من ضعف صحة القلب.

مع كل زيادة بنسبة 1% فى السعرات الحرارية المستهلكة بعد الساعة 6 مساء، انخفضت صحة القلب.
 
على وجه التحديد، النساء اللاتى تناولن الكثير من السعرات الحرارية بعد الساعة 6 مساءً كانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسيطرة الأضعف على المدى الطويل على نسبة السكر في الدم.
 
حدثت نتائج مماثلة مع كل 1% زيادة فى السعرات الحرارية المستهلكة بعد الساعة 8 مساء.
 
كان التأثير على ضغط الدم أكثر وضوحًا عند النساء اللاتى تناولن معظم السعرات الحرارية فى المساء.
 
وقال نور مكارم الباحث البارز فى مجال الأبحاث في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا فى نيو كولومبيا: "تشير هذه النتائج الأولية إلى أن الأكل المتعمد فى الوجبات المسائية قد يمثل سلوكًا بسيطًا وقابل للتعديل يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب".

الطعام

امراض القلب

امراض القلب والنساء

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