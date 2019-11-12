تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة المولد النبوي الشريف بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان لها مساء اليوم ،تكريم عددا من طلبة المدارس الفائزين ،فى مسابقة المولد النبوى، وشارك فى تقديم الجوائز للفائزين ،عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم ، والشيخ آمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء.

وقدم الطلاب الفائزين بالمسابقة الأناشيد والابتهالات الدينية والمكرمون ،هم أحمد عمر أحمد مدرسة الشهيد رفيق عزت ، وربيع عيد ربيع مدرسة السادات ،وندى محمود سالم مدرسة اسماء بنت أبى بكر الإعدادية، ومحمد احمد سلمى مدرسة السادات ،وزينه محمد فوزى المدرسة التجريبية بالشيخ زويد.

و شمل المكرمين محمد منصور غنايم مدرسة الشهيد عماد الدين أيوب وتسنيم الصباحى مدرسة الشهيد علاء الريس، و هند محمود الليثى مدرسة اللواء شهيد هشام شاهين ورضوى خفاجه حميدو مدرسة الشهيد ابراهيم محمد سالم ،ورويدا عبد الله السعيد مدرسة الألفى الثانوية بنات ،وشروق ابو السعود التجريبية بالشيخ زويد، و نورهان احمد عبد اللطيف مدرسة العاشر من رمضان ومحمد عاطف مدرسة عمرو شكرى الثانوية العسكرية ، و شمس عبد المنعم مدرسة علاء الريس بنات .

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء ،أنها قامت بالتعاون مع الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، تنفيذ أول اللقاءات الحوارية للنشء والشباب تحت "شعار بالاخلاق نرتقي ... صحح مفاهيمك ".

وتم اللقاء بمركز شباب قاطية بحضور الشيخ محمد محمود عبدالسلام من الأزهر الشريف و الشيخ عبدالله حميد سلامة من الأوقاف وبمشاركة 100 عضو من أعضاء مراكز الشباب تضمن اللقاء محاور وطننا يتسع للجميع ومعا لنبذ العنف والأخلاق حصننا ومواجهة الشائعات والقدوة فى حياة أبنائنا.

وسبق واعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء انه نظم مركز شباب العريش بشمال سيناء اُمسية احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف تحدث فيها الشيخ بشير احمد راغب عن أخلاقيات الرسول الكريم ،وضرب العديد من الأمثلة فى ذلك حتى يتأسي به الشباب والطلائع من أعضاء المركز.

كما قدم الشيخ أحمد البكري معوض تواشيح وذكر وقصائد فى مدح الرسول، وبدورهم قدم عدد من طلائع واعضاء المركز العديد من الفقرات الخاصة بمدح وحب الرسول الكريم.