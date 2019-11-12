سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 ص
تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد  التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكله برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب،  تنفيذ 5.907 كم طرق خلال الفترة من 2014 وحتى 2019  في إطار خطة الدولة لتطوير الطرق والكبارى، منهم 1000 كم بمعرفة وزارة النقل، و600 كم بمعرفة وزرة الاسكان و4307 كم بمعرفة الهيئة الهندسية.
 
وحسب التقرير الحكومي، تم تنفيذ خلال الفترة سالفة الذكر، نحو 245 كوبري، بواقع 51 محور/ كوبري علي النيل، و215 كوبري/ نفق بمعرفة الهيئة الهندسية.
 
وأشار التقرير الحكومي، إلي أن الفترة من 2014 حتي 2019 شهدت تنفيذ 2530 كم ( إزدواج ورفع كفاءه) نفذتها وزارة النقل.
 
ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتي أعلنها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه  عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".
 
وخلال أولي إجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة كلف السيد الشريف، رئيسها اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، على أن يكون آخر موعد لتسليم التقارير فى 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائى.
 
وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.
 
يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن  للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

مجلس النواب

الحكومة

النقل

المواصلات

الطرق والكبارى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة بتقرير "مصر تنطلق": لأول مرة 5 جامعات مصرية دخلت تصنيف شنغهاى

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 06:16 م

رئيس الوزراء يقدم كشف حساب للبرلمان.. مصر تنطلق للأمام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:11 م

ننشر نص تقرير الحكومة المعروض على مجلس النواب اليوم بعنوان "مصر تنطلق"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:49 م

"مصر تنطلق".. البرلمان يعرض تقرير الحكومة السنوى على المجلس بعد بدء دور الانعقاد الخامس.. وكيل المجلس: دراسته ومراجعته فى اللجان لإبداء ملاحظاتها.. ونواب يشيدون بتراجع التضخم.. وتحقيق أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

23 مليون دولار منحة توقيع اتفاقية البحث عن البترول بالصحراء الغربية

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

لأولياء الأمور.. اعرف شروط التقدم لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى المقبل

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

الصحة: برامج وقائية لرصد الأمراض المعدية ومنع تسربها للمصريين

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

كيم كاردشيان تشكر جمهورها على التصويت لعائلتها فى مسابقة "Reality Show"

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة