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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:01 م
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تعرف على حالة الطقس المتوقعة فى المدن والعواصم العالمية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:18 م
تعرف على حالة الطقس المتوقعة فى المدن والعواصم العالمية الامطار تُغرق شوارع ايطاليا
وكالات

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أمطار شديدة متوقعة على إيطاليا:

أمطار شديدة متوقعة على إيطاليا واليونان والبلقان وجزيرة مالطا مع تحذير من تشكل السيول والفيضانات تترافق بهبوب رياح قوية تقارب سرعة هباتها 100 كم/ساعة.

ارتفاع الموج في البحر الادرياتيكى:

بحر شديد الاضطراب في البحر الادرياتيكي وارتفاع الامواج بشكل كبير

عاصفة ثلجية قوية متوقعة على جبال الالب:

عاصفة ثلجية قوية متوقعة على جبال الالب شمال إيطاليا وجنوب كل من سويسرا والنمسا.

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة في النرويج وثلوج على الدول الاسكندنافية وأجزاء من الولايات المتحدة الامريكية:

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة متوقعة في النرويج وأجزاء من وسط وشمال السويد.

ثلوج على أجزاء مختلفة من الدول الاسكندنافية.

امتداد موجة البرد والثلوج نحو أقصى شرق الولايات المتحدة الامريكية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض العواصم العالمية

حالة الطقس المتوقعة في باريس - فرنسا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في باريس: °9

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في باريس: °5

حالة الطقس المتوقعة في روما - إيطاليا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في روما: °15

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في روما: °10

حالة الطقس المتوقعة في مدريد - اسبانيا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدريد: °13

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدريد: °8

حالة الطقس المتوقعة في مكسيكو - المكسيك:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكسيكو: °22

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكسيكو: °8

حالة الطقس المتوقعة في لندن - بريطانيا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في لندن: °7

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في لندن: °4

حالة الطقس المتوقعة في واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في واشنطن: °8

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في واشنطن: °5-

حالة الطقس المتوقعة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نيويورك: °10

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نيويورك: °5-

حالة الطقس المتوقعة في موسكو - روسيا:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في موسكو: °6

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في موسكو: °0

حالة الطقس المتوقعة في أثينا - اليونان:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أثينا: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أثينا: °17

حالة الطقس المتوقعة في طوكيو - اليابان:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في طوكيو: °21

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في طوكيو: °13

حالة الطقس المتوقعة في برازيليا - البرازيل:

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في برازيليا: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في برازيليا: °22


الامطار

الطقس

الارصاد

المدن العالميه

عواصم عالميه

سيول

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