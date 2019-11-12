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تطوير شارع المنشية بالهرم وعزل أعمدة الإنارة بالصفا والمروة وكفر الجبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 ص
تطوير شارع المنشية بالهرم وعزل أعمدة الإنارة بالصفا والمروة وكفر الجبل تطوير شارع المنشية بحى الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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تجرى محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم، أعمال تطوير وتوسعة شارع المنشية تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .
 
وفى السياق أجرى حى الهرم حملات بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لعزل أعمدة الإنارة والكابلات والقضاء على الأعطال، وتم المرور بشوارع حمد يس والصفا والمروة وتم عزل اعمده الإنارة بالكامل ورفع كفاءة الإنارة بكفر الجبل.
 
وفى اطار التوجيهات بالرقابة على الأبنية المخالفة، تم إزالة مخالفات البناء بعقار بشارع اللبيني بجوار مدرسة الأورمان فى بحى الهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تمت اعمال التجريد ورفع المخلفات ورد الشىء لأصله بشارع خالد أمين من سهل حمزه بحى العمرانية.
 

الجيزة

الهرم

حي الهرم

تطوير الشوارع

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