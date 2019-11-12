"تأثير أخلاق الرسول فى حياتنا والاقتداء به " ندوة فى تمريض كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "تأثير أخلاق الرسول فى حياتنا والإقتداء به" بكلية التمريض بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشخ ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الدينى بالجامعة، تحت رعاية الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية.

حاضر فى الندوة الشيخ عادل عبد الصمد مدير عام الوعظ بكفر الشيح، وتحدث عن تأثير أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالبعد عن التعصب والتشدد وحفظ العهود والمواثيق مع غير المسلمين.

كما تحدث الشيخ وائل رمضان خطاب واعظ بمنطقة وعظ كفر الشيخ، عن أهمية الأخلاق فى المعاملات فى كل شئون الحياة مؤكدا، أن رسالة النبى هى نشر السلام مع الناس كافة بل وجميع المخلوقات.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، أن تنظيم تلك الندوات يأتى فى إطار دور الجامعة فى تعزيز منظومة القيم ورفع الوعى الدينى والثقافى وتعزيز الانتماء لدى الطلاب وتنفيذ خطط المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد الندوات الثقافية والتوعوية، بحضور الشخصيات والرموز لتطوير البنية القيمة والفكرية والثقافية للطلاب، مؤكداً بأن الجامعة تستثمر هذه اللقاءات الثقافية لتشجع الطلاب على الاشتراك والتفاعل الإيجابى للحفاظ على شخصية الطالب وبناء ذاته.