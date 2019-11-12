بدء تنفيذ مسابقة أوائل طلبة الثانوية التجارية بمشاركة 24 مدرسة فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى التجارى"، لبث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس وما لها من أثر فى إظهار مواهب وقدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية الإجابة النموذجية فى نهاية العام، وذلك بمدرسة بنها التجارية المتقدمة بجوار المديرية بمشاركة 24 مدرسة على مستوى المحافظة، والتى تنطلق 27 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 25 أكتوبر المقبل.

وأكد "عجلان"، أنه تم تنفيذ المسابقة بين المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمشاركة 24 مدرسة بكل مرحلة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المسابقة بين مدارس الإدارة التعليمية الواحدة وانتهت بترشيح مدرستين من كل إدارة تعليمية والتى يبلغ عددها 12 إدارة تعليمية والتى انتهت فى 17 أكتوبر الماضي، موضحا أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى تم تسجيل المدارس الفائزة، وإرسال اسم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثانى إلى إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وتابع "عجلان"، أنه تبدأ مرحلة التصفيات قبل الأخيرة بين 24 مدرسة بالمرحلة الثانوية، ثم التصفيات بين 12 مدرسة، حتى تصل فى النهاية لإعلان 3 مدارس فائزة، مشيرا إلى أنه يمثل كل مدرسة فريق مكون من 10 طلاب، على أن تكون المسابقة بمواد "رياضة مالية، إحصاء، محاسبة مالية، حاسب آلي، أعمال وساطة، تسويق، سكرتارية أفرنجي، قانون عمل، قانون مدني"، على أن تكون الأسئلة فى حدود ما قطع من المنهج حتى تاريخ إجراء المسابقة، موضحا أنه سيتم صرف مكافآت للمدرستين الحاصلتين على المركز الأول والثانى على مستوى المحافظة.