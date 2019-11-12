بدء اجتماع لجنة التنسيق الإحصائى بين الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة

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بدأت أعمال اجتماع لجنة التنسيق الإحصائى بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة برئاسة الدكتورة نادية الشتيوى مدير إدارة الإحصاء بالجامعة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحضير للاجتماع الـ (40) للجنة الفنية الدائمة للإحصاء الذى يعقد غدًا الأربعاء بمقر الجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع عددًا من البنود منها متابعة توصيات لجنة التنسيق الإحصائى 2017، وقواعد البيانات الإحصائية لدى إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، إلى جانب النشاط الإحصائى للمنظمات العربية المتخصصة لعام 2019 وبرامج العمل الإحصائى لعام 2020.

كما يناقش مقترحات المنظمات المتخصصة بشأن سبل تطوير وتعزيز العمل العربى المشترك فى هذا الصدد.



ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤية وتحقيق التكامل ومراعاة التنسيق فيما بين المنظمات العربية المتخصصة مع دراسة سبل إزالة التكرار فى طلب البيانات من الأجهزة الإحصائية وتلافى الازدواجية فى الإنتاج الإحصائى.



ويبحث الاجتماع سبل التنسيق الإحصائى فيما بين مؤسسات العمل العربى المشترك واستعراض أنشطة وبرامج وخطط العمل الإحصائى لهذه المنظمات؛ تمهيدًا لعرض توصيات الاجتماع على اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء خلال اجتماعها غدًا الأربعاء للموافقة عليها.