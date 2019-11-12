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العراق: مقتل 8 إرهابيين فى ديالى وضبط مخبأ للصواريخ فى الأنبار

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:10 ص
العراق: مقتل 8 إرهابيين فى ديالى وضبط مخبأ للصواريخ فى الأنبار ضربة جوية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقى خمسة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم، بينهم قيادى، وذلك بضربة جوية شمال شرقى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقى العراق.
 
وقال مصدر أمنى، فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء، إن طيران الجيش نفذ ضربة جوية فى منطقة جمانة بأطراف بلدة قرة تبة شمال شرقى بعقوبة؛ ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين بينهم قيادى.
 
وأضاف، أن قوة من الجيش، نفذت بعد الضربة الجوية عملية أمنية، واشتبكت مع مجموعة إرهابية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين، وإصابة أربعة جنود.
 
من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مداهمة مخبأ للصواريخ والعتاد فى محافظة الأنبار غربى البلاد.
 
وذكرت المديرية، فى بيان، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة السابعة، وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة 29 ، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الوصول إلى مخبأ للصواريخ والعتاد فى قضاء هيت بناحية البغدادى فى الأنبار، وضُبط بداخله أربعة صواريخ محلية الصنع، و8 حاويات عتاد، و7 بكرات لأسلاك التفجير، بالإضافة إلى قاعدة راجمة صواريخ، وأسلاك توصيل تستخدم للتفجير، وقامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المخبأ والمواد دون وقوع أضرار.
 

العراق

ارهابيين

تنظيم داعش

داعش الارهابى

ضربه جويه

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