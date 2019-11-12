"الزراعة": برامج إرشادية لأشجار البرتقال لزيادة الإنتاج ومكافحة الآفات

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تكثيف برامجها الإرشادية وإصدار التوصيات الفنية الخاص بحدائق الموالح" البرتقال " لمواجهة الحشرات القشرية وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن من أهم العمليات الجيدة فى رعاية أشجار الموالح إجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى، وتنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلقات حول الأشجار، إضافة للسماد العـضوى 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15% + 100 كجم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان، تضاف كمية مناسبة لكــل شجرة فى خندقين علـى جانبى الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الرى.

وفيما يخص برنامج المكافحة، شدد التقرير على مكافحة الحشرات القشرية فى استخـدام شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بمعدل 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء، مكـافحة الاشنات باستخدام كوبكس 84 % wp بمعدل 300 جرام / 100 لتر ماء، وحول الاستهلاك المائى لأشجار الموالح، أوضح أن الرى يتم حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط.

وأكد التقرير، أن التصمغ على جذع الشجرة الرئيسي في حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تــبدأ فـــي اختيار عدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتــى ظهور الخشب السليم ثم دهان مكان الكشط بعجينة بوردو وبعد مرور 45 يوم من علاج هذه البقع يتم علاج البقع إن وجدت على الجانب الآخر من الجذع.