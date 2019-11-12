الجيش المالى: مقتل عدد كبير من الإرهابيين وسط البلاد

نواكشوط (أ ش أ)

قال الجيش المالى إنه قتل اعدادا كبيرة من الإرهابيين فى وسط البلاد، وذلك في إطار العمليات الهجومية التى يشنها ضد هذه العناصر والمستمرة حتى اليوم الثلاثاء .

ونقلت صحيفة " مالي اكتياليتي " على موقعها الإليكترونى عن بيان للحكومة المالية، جاء فيه : إن الجيش يشن حاليا هجوما واسعا في وسط البلاد، ضد الإرهابيين ما أدى الى مقتل العديد منهم.



وأوضح البيان أن سلاح الجو المالى يقدم تغطية جوية للهجوم الذى يأتى ردا على هجومين شنهما مسلحون وأوقعا نحو مائة جندى خلال شهر مضى، ما اعتبر أقسى خسارة للجيش المالى منذ سنوات.



وأكد بيان الحكومة المالية مقتل العديد من المسلحين دون تحديد الرقم ، كما تم تدمير سيارات ودراجات نارية والعثور على أوراق ثبوتية لأشخاص من جنسيات مختلفة ، في الأماكن التى ضبطت فيها معدات عسكرية.