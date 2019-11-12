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الجيزة تحصد 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزة بالبطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:24 ص
الجيزة تحصد 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزة بالبطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع البطولة الإقليمية للصم وضعاف السمع
كتب سيد الخلفاوى

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استضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة البطولة الإقليمية للصم وضعاف السمع، التى شاركت فيها محافظات القاهرة الكبرى، الجيزة والقاهرة والقليوبية.
 
وشهد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة طابور عرض للفائزين فى البطولة الإقليمية، الذين شاركوا فى ألعاب تنس الطاولة والجرى وألعاب القوى (الوثب والجرى والجله).
 
وفازت محافظة الجيزة بثلاث ميداليات ذهبية و4 فضيه و5 برونزية، بحضور حمدى عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وبدوى علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء وقيادات من المديرية. 
 
البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (1)
البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (1)

البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (2)
البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (2)

البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (3)
البطولة الأقليمية للصم وضعاف السمع (3)

 


الجيزة

تعليم الجيزة

الصم

ضعاف السمع

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