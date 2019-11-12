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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:22 م
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التدخين أثناء الحمل قد يتسبب فى تلف خلايا مخ الجنين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 م
التدخين أثناء الحمل قد يتسبب فى تلف خلايا مخ الجنين ارتباط التدخين بموت الرضع
كتبت إيناس البنا

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تشير نتائج دراسة جديدة أجرتها جامعة أريزونا على الفئران إلى أن تعرض الجنين فى الرحم للنيكوتين قد يضر بخلايا مخ الجنين، التي تتحكم في السيطرة على اللسان وفتح مجرى الهواء للطفل النائم.

أظهر البحث الجديد وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، أن التدخين أثناء الحمل يضر بتنفس الطفل الذي لم يولد بعد، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، وذلك لأن النيكوتين الموجود في التبغ يدمر خلايا المخ التي تتحكم في اللسان، وتمنعه ​​من التحرك وفتح مجرى الهواء.

خبر ديلى ميل عن التدخين وموت الرضع
خبر ديلى ميل عن التدخين وموت الرضع

 

ففي الرحم ، يصاب الأطفال بفترة راحة قصيرة في التنفس تستمر لبضع ثوان قبل أن يبدأ اللسان في العمل، ويوحي هذا الاكتشاف بآلية محتملة يتوقف عندها الرضع عن التنفس أثناء النوم - مما يؤدي إلى الإصابة بـ SIDS.

في التجارب التي أجريت على الفئران حديثي الولادة، أدى التعرض للنيكوتين أثناء النمو إلى تثبيط وظيفة الخلايا العصبية السفلية، وهذا الضعف قد يكون عاملاً في متلازمة موت الرضع المفاجئ عند البشر.

لقد كان التدخين مرتبطًا بمتلازمة موت الرضع منذ سنوات، ولكن سبب الارتباط ظل لغزًا، ولكن الآن انخفض عدد الأطفال الذين يموتون لأسباب غير مفسرة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا انخفاضًا كبيرًا.

ويعتقد الخبراء أن الانخفاض يرجع إلى قلة عدد النساء المدخنات أثناء الحمل وزيادة الوعي بظروف النوم الخطيرة للأطفال، وتشمل التدابير التي تقلل من المخاطر وضع الأطفال الرضع في سرير بجانب سرير الأم خلال الأشهر الـ 6 الأولى ووضعه على ظهره، ويجب أيضًا كشف رأس الطفل .

 


متلازمة موت الرضع

التدخين

النيكوتين

تلف خلايا المخ

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