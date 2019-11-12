الاتحاد الأوروبي يطالب بالوقف الفوري للتصعيد بين إسرائيل وقطاع عزة

وكالات

طالب الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري للتصعيد بين على الحدود بين إسرائيل وقطاع عزة.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موجيريني، تعلق على اطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مناطق في إسرائيل، رداً على عملية اغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي في القطاع صباح اليوم.

واعتبرت مايا كوسيانيتش، أن اطلاق الصواريخ على السكان المدنيين أمر غير مقبول إطلاقاً، ويجب أن يتوقف على الفور، متحفظة على الحديث عن عملية الاغتيال التي قامت بها القوات الإسرائيلية.

ومضت كوسيانيتش تقول: "من الضروري وقف التصعيد السريع والكامل لحماية حياة وامن المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ثابت على موقفه القائل بأن الحل السياسي هو الوحيد القادرعلى وقف دوامة العنف المستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وركزت على دعم الاتحاد للجهود المصرية في مجال تهدئة الأوضاع.

وكانت موغيريني، قد أكدت يوم أمس أنها لا تزال تحتفظ بالأمل بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، رغم تعقد الظروف الدولية و التي جعلت هذا الأفق بعيداً.