اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها مباحثات الرئيس السيسى مع وزير الدفاع الروسى، وفعاليات قمة مصر الاقتصادية، وتخفيض أسعار السلع التموينية، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.
السيسى يؤكد خلال استقباله وزير الدفاع الروسى اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وبحث تعزيز التعاون العسكرى
رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: 940 مليار جنيه استثمار بالبنية التحتية فى 5 سنوات.. و2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: لا يوجد معتقلون فى مصر.. وسفير الاتحاد الأوروبى: نتفهم جهود مصر ضد الإرهاب وتحسين ظروف المواطنين
توحيد أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بعد تخفيض سعر كيلو سكر التموين من 9.5 جنيه لـ8.5 والأرز من 9 لـ8 جنيهات
إطلاق القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات طيبة1 يوم 22 نوفمبر بواسطة شركة فرنسية.. ومصر تتولى الإدارة والتحكم
الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والقاهرة
المصرى وبيراميدز ونهضة بركان المغربى وحسنية أغادير المغربيين بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية
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