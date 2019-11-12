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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:18 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها مباحثات الرئيس السيسى مع وزير الدفاع الروسى، وفعاليات قمة مصر الاقتصادية، وتخفيض أسعار السلع التموينية، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.
 
 
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اعرف كل حاجة (8)
 
 
اعرف كل حاجة (9)
 
 
اعرف كل حاجة (10)
 
 
 

السيسي

وزير الدفاع الروسى

الطقس

الارصاد

قمة مصر الاقتصادية

اليوم السابع بلس

محمد صلاح

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