اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها مباحثات الرئيس السيسى مع وزير الدفاع الروسى، وفعاليات قمة مصر الاقتصادية، وتخفيض أسعار السلع التموينية، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.



































