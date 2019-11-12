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اعرف الفرق بين الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:30 م
اعرف الفرق بين الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية اليوم العالمى للالتهاب الرئوى
كتبت إيناس البنا

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يهدف الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي 12 نوفمبر من كل عام إلى التوعية بالمرض الذى يودى بحياة الآلاف الأطفال، وعلى الرغم من سهولة علاج الالتهاب الرئوي، إلا أن نقص الوعى به، يسبب تتراكم حالات الالتهاب الرئوي والموت بسببه كل عام.

بصرف النظر عن قلة الوعي، هناك سبب آخر لفشل البلدان النامية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" في معالجة هذه الحالة وهو الخلط بين التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي لأن كليهما يشتركان في نفس الأعراض تقريبًا مثل السعال وعدم الراحة، ويؤثران على الشعب الهوائية.

الفرق بين التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي
 

الفرق الأكبر بين التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي هو كيفية تأثيرها على الشعب الهوائية، ففي حين أن التهاب الشعب الهوائية يعني التهاب في الشعب الهوائية، فإن الالتهاب الرئوي هو التهاب يحدث في الرئة.

الالتهاب الرئوي هو عدوى، يمكن أن تكون في واحدة أو كلا الرئتين، ويمكن أن تحدث هذه العدوى عن طريق البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما تدخل مسببات الأمراض هذه إلى الرئة، بسبب السعال أو العطس لشخص آخر أو عندما تدخل البكتيريا أو الفيروسات الموجودة في الأنف إلى الرئتين.

 

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب رئوي من السعال بالمخاط والحمى وضيق التنفس، وتكون الحمى الناجمة عن الالتهاب الرئوي عادة أعلى من تلك التي تحدث أثناء التهاب الشعب الهوائية، وقد يتسبب الالتهاب الرئوي أيضًا في حدوث ارتباك أو تعرق في الجلد وصداع وتوعك وفقدان الشهية وآلام حادة في الصدر.

يؤثر الالتهاب الرئوي على كيفية توزيع الهواء على خلايا الدم، فبدون كمية كافية من الأكسجين، تبدأ الخلايا في الموت  وتبدأ العدوى بالانتشار بسرعة.

 

التهاب الشعب الهوائية

يشير التهاب الشعب الهوائية إلى الاتهاب الذي يحدث في الشعب الهوائية، من أجل توفير الهواء للرئتين، وتتراوح العدوى بين الفيروسية والبيئية (وتسمى أيضا التهاب الشعب الهوائية الصناعي) وقد يكون الفيروس الذي يسبب أيضًا الإصابة بالزكام والإنفلونزا السبب، وتشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية السعال المستمر مع المخاط ، يرافقه ضيق في الصدر ، وانخفاض في درجة الحرارة ، وضيق في التنفس.

هناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية على أساس طول العمر - الحاد والمزمن، والتهاب الشعب الهوائية الحاد خفيف وعادة ما يذهب في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، اما التهاب الشعب الهوائية المزمن يمكن أن تبقى لعدة أشهر.

ما هو التهاب الشعب الهوائية الصناعي
 

يسمى التهاب الشعب الهوائية الناجم عن العوامل البيئية التهاب الشعب الهوائية الصناعي، ويحدث بسبب التعرض للأبخرة أو الغبار أو الدخان بانتظام يمكن أن يسبب تهيجًا في الشعب الهوائية وينتج عن السعال وزيادة إنتاج المخاط.

أعراض التهاب الشعب الهوائية الصناعي تختفي من تلقاء نفسها مع تغير في الغلاف الجوي، ولكن يوصى باستخدام الدواء وفلاتر الهواء لتحسين الحالة، عادة ما يكون وجود صوت في الرئتين مؤشراً لالتهاب الشعب الهوائية، على عكس الالتهاب الرئوي الذي يتطلب فحصًا بالأشعة السينية على الصدر أو فحص الدم.

 


اليوم العالمى للالتهاب الرئوى

التهاب الشعب الهوائية

ضيق التنفس

الالتهاب الرئوى

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