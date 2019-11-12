ازالة 40 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 14 جنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،علي استمرار العمل بكل قوة في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت "امس الاثنين" وتستمر لمدة 15 يوما ، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ، في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو إسترداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

واعلن محافظ بورسعيد ، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة 40 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ،تتضمن مباني مخالفة وفتحات ري مخالفة وحظائر ومزارع سمكية اقيمت بالمخالفة للقانون ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

ومن جانبه أكد محارب هيلع رئيس حي الجنوب أن حملات ازالة التعديات تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد والذي يشرف على تنفيذه محافظ بورسعيد حيث يتم اطلاعه يوميا بما تم تنفيذه من حملات ، مشيرا إلى أن هناك متابعة لجميع قرارات الازالة التي تم تنفيذها لمنع عودتها مرة أخري .