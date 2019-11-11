8 معلومات عن الكيميائى أرتورى فيرتانن.. إطلاق اسمه على كويكب أبرزها

تمر اليوم الاثنين 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الكيميائى الفنلندى أرتورى إيلمارى فيرتانن، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.
اليوم السابع يوضح 8 معلومات عن الكيميائى أرتورى إيلمارى فيرتانن كما يلى:
- ولد أرتورى إيلمارى فيرتانن فى هلسنكى فى 15 يناير 1895 .
- درس فى مدرسة فيبورى الثانوى بروسيا.
- كما درس الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء فى جامعة هلسنكى
- ودرس أيضا علم الأحياء الدقيقة وعلم الأنزيمات بستكهولم.
- فى سنة 1931 عين أستاذ كيمياء حيوية فى المعهد الفنلندى للتكنولوجيا بهلسنكى ومن ثم فى جامعة هلسنكي.
- حصل أرتورى إيلمارى على جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 1945 "لأبحاثه واختراعاته فى الكيمياء الزراعية والغذائية، خاصة طريقة حفظ العلف".
- أٌطلق على كويكب اسم "1449 فيرتانن" تكريمًا له.
- توفى أرتورى إيلمارى فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 1973 عن عمر يناهز 78 عامًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة