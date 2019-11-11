8 معلومات عن الكيميائى أرتورى فيرتانن.. إطلاق اسمه على كويكب أبرزها

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الاثنين 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الكيميائى الفنلندى أرتورى إيلمارى فيرتانن، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.

اليوم السابع يوضح 8 معلومات عن الكيميائى أرتورى إيلمارى فيرتانن كما يلى: