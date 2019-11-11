5 ديسمبر.. الحكم على متهمين بالسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر

كتب JJ أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، جلسة 5 ديسمبر المقبل، للحكم على متهمين بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى بمدينة نصر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "جابر م ج"، و"محمود ش"، تهمة سرقة المجنى عليهما "م. أ"، و"ر.أ" بالإكراه، بأن أشهرا فى وجههما الأسلحة النارية، مما أدى لشل مقاومتهما، واستوليا بتلك الطريقة على المسروقات، وفرا هاربين.