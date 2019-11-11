3 تهم تواجه المتورطين بـ"اقتحام قسم التبين" بعد سماع مرافعة النيابة

كتب ــ إيهاب المهندس

انتهت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة 34 متهما بقضية اقتحام قسم شرطة التبين، ويواجه المتهمون العديد من التهم منها ...

1ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه جميع المتهمين فى الدعوى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

2 ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين تهم تخريب محتويات ومبانى قسم شرطة التبين وحرق بعض مكاتبة وإتلافها، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

3 ـ حيازة أسلحة نارية

ويواجه بعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد والمشدد، طبقا لقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.