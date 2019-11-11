20 خطرا تهدد الأسواق المالية فى 2020.. تعرف عليها

كتبت ريم عبد الحميد

رصد موقع Market Watch المعنى بأخبار الاقتصاد والأسواق العالمية أهم المخاطر التى تهدد الأسواق المالية فى عام 2020. وقال الموقع فى تقريره إن تورستين سلوك، كبير الاقتصاديين بدويتشه بنك، قدحدد قائمة بالمخاطر العشرين الأكبر التى لن تهدأ مخاوف المستثمرين بشأن العام المقبل.

وجاءت هذه المخاطر على النحو التالى:

1- الزيادة المستمرة فى التفاوت فى كل من الثروة والدخل والرعاية الصحية

2- أن تظل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بدون توقيع، واستمرار عدم اليقين بشأن ما سيأتى بعد المرحلة الأولى.

3- استمرار الغموض بشأن الحرب التجارية وتأثيره على قرارات الشركات بشأن الإنفاق الرأسمالى.

4- استمرار بطء النمو فى الصين وأوروبا واليابان مما يزيد الضغط على الدولار.

5- الغموض بشأن عزل ترامب واحتمالات الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة.

6- غموض الانتخابات الأمريكية وتداعياتها على الضرائب والتنظيم والإنفاق الرأسمالى.

7- تنظيم شركات التكنولوجيا والقضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار

8- التوسع المالى على غرار MMT سيعزز النمو بشكل كبير فى الولايات المتحدة او أوروبا.

9- فقدان الأجانب شهيتهم إزاء الائتمان الأمريكى وسندات الخزانة الامريكية بعد الانتخابات الرئاسية.

10- تبدأ مستويات ديون الحكومة الأمريكية فى رفع اسعار الفائدة

11- عدم التوافق بين الطلب والعرض فى أذون الخزانة، وزيادة أخرى فى معدل سعر الريبو (السعر الذى يحدده البنك المركزى فى إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية)

12- تردد الاحتياطى الفيدرالى فى خفض المعدلات فى عام الانتخابات.

13- تشديد شروط الائتمان بمزيد من التمييز بين ائتمان الشركات CCC وBBB.

14- تشديد شروط الائتمان بمزيد من التمييز بين ائتمان المستهلك CCC و BBB.

15- الملائكة الساقطة: سقوط مزيد من الشركات فى BBB، والخروج من BBB إلى HY.

16- المزيد من الديون ذات العوائد السلبية سيجعل المستثمرين العالمين يطاردون مجددا العائدات فى الائتمان الأمريكى.

17- تراجع أرباح الشركات يعنى قدر أقل من الدولارات المتاحة لعمليات إعادة الشراء.

18- تقلص صناعة السيارات العالمية يحمل مخاطر للاقتصاد والأسواق العالمية

19- انهيار أسعار المنازل فى استراليا وكندا والسويد

20- استمرار غموض البريكست.