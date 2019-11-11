10 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة" بعد سماع أقوال الشهود

كتب ـ إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها :

1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 4 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل.

2 ـ يعاد محاكمة 73 متهما وعددهم قابل للزيادة فى حال القبض على متهمين جدد ممن صدر ضدهم أحكام غيابية بالدعوى علما بأن القضية يوجد بها أكثر من 300 متهم هارب.

3 ـ المتهمون وآخرون حصلوا على أحكام غيابية ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد فى 8 سبتمبر 2018.

4 ـ المحكمة استمعت لأقوال العديد من الشهود أبرزهم العميد علاء رئيس مباحث مدينة نصر الأسبق.

5 ـ المحكمة نظرت 16 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

6 ـ مع نظر أولى الجلسات فى 12 يناير 2019 كان عدد المتهمين 42 متهما ووصل إلى 73 متهما.

7 ــ من أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة اللواء محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة.

8 ـ المحكمة أجلت القضية لجلسة 16 نوفمبر الجارى لضم التقارير للمتهمين الحدث وقت فض الاعتصام.

9 ـ المحكمة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على بعض المتهمين بناء على طلب فريق دفاعهم.

10 ــ مشرف الإسعاف أكد فى أقواله أن 103 سيارات إسعاف كانت متواجدة بمحيط الاعتصام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.