يوم الهدنة.. تعرف على قصة يوم المحاربين القدامى تزامنا مع احتفال الأمريكيين

كتبت ريم عبد الحميد

تحتفل الولايات المتحدة اليوم، الاثنين، 11 نوفمبر، بعيد المحاربين القدامى، الذى تحيى فيه ذكرى أفراد القوات المسلحة الأمريكية الذين قدموا تضحيات من أجل بلادهم والدفاع عنها فى الحروب المختلفة التى خاضوها فى أنحاء متفرقة بالعالم.

يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى لحرب العالمية الأولى، وكان يسمى بيوم الهدنة، تزامنا بتوقيع الهدنة بين دول الحلفاء وألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى فى الساعة 11 من يوم 11 نوفمبر لعام 1918.

وبدا الاحتفال به فى الولايات المتحدة فى العام التالى لتوقيه الهدنة، أى فى عام 1919. حيث توقف العمل فى كافة أنحاء البلاد لمدة دقيقتين عندم تمام الساعة الحادية عشر.

وأصبح اليوم مناسبة للاحتفاء بذكرى الجندى المجهول أيضا. وفى عام 1954، أصبح اليوم يسمى بعيد المحاربين القدامى بدل من الهدنة لتكريم جميع أفراد القوت المسلحة وليس من قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى فقط.

واحتفالا بهذه الذكرى، يتوجه الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى نيويورك للمشاركة فى العروض التى تقام ومن المقرر أن يلقى ترامب كلمة، قبل أن يتوجه وزوجته إلى برج ترامب.

وفى هذا اليوم، تنظم مراسم عند قبر الجندى المجهول فى مقبرة آرلينجتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، فيما تشهد مختلف أنحاء البلاد احتفالات واستعراضات تكريما للجنود، وإحياء لذكرى من فقدوا حياتهم فى سبيل وطنهم.