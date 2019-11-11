سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يوم الهدنة.. تعرف على قصة يوم المحاربين القدامى تزامنا مع احتفال الأمريكيين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:58 م
يوم الهدنة.. تعرف على قصة يوم المحاربين القدامى تزامنا مع احتفال الأمريكيين احياء ذكرى المحاربين القدامى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الولايات المتحدة اليوم، الاثنين، 11 نوفمبر، بعيد المحاربين القدامى، الذى تحيى فيه ذكرى أفراد القوات المسلحة الأمريكية الذين قدموا تضحيات من أجل بلادهم والدفاع عنها فى الحروب المختلفة التى خاضوها فى أنحاء متفرقة بالعالم.

يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى لحرب العالمية الأولى، وكان يسمى بيوم الهدنة، تزامنا بتوقيع الهدنة بين دول الحلفاء وألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى فى الساعة 11 من يوم 11 نوفمبر لعام 1918.

وبدا الاحتفال به فى الولايات المتحدة فى العام التالى لتوقيه الهدنة، أى فى عام 1919. حيث توقف العمل فى كافة أنحاء البلاد لمدة دقيقتين عندم تمام الساعة الحادية عشر.

وأصبح اليوم مناسبة للاحتفاء بذكرى الجندى المجهول أيضا. وفى عام 1954، أصبح اليوم يسمى بعيد المحاربين القدامى بدل من الهدنة لتكريم جميع أفراد القوت المسلحة وليس من قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى فقط.

واحتفالا بهذه الذكرى، يتوجه الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى نيويورك للمشاركة فى العروض التى تقام ومن المقرر أن يلقى ترامب كلمة، قبل أن يتوجه وزوجته إلى برج ترامب.

وفى هذا اليوم، تنظم مراسم عند قبر الجندى المجهول فى مقبرة آرلينجتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، فيما تشهد مختلف أنحاء البلاد احتفالات واستعراضات تكريما للجنود، وإحياء لذكرى من فقدوا حياتهم فى سبيل وطنهم.

 


يوم المحاربين القدامى

يوم الهدنة

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة