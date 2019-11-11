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وكالة الطاقة الذرية تؤكد تخصيب إيران اليورانيوم مع تنامى مخزون اليورانيوم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:59 م
وكالة الطاقة الذرية تؤكد تخصيب إيران اليورانيوم مع تنامى مخزون اليورانيوم تخصيب اليورانيوم
رويترز

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الاثنين  ، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، تحت الأرض في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى. 

وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة. 

وتنتهك إيران تدريجيا القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

وتقول الجمهورية الإسلامية إنها يمكنها سريعا التراجع عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات. وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق.  

وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.

 

 


ايران

تخصيب اليورانيون

وكالة الطاقة الذرية

امريكا

موقع فوردو

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