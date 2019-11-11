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وفد من الأقباط يقدمون التهانى لمحافظ الأقصر بذكرى المولد النبوى الشريف

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:58 م
وفد من الأقباط يقدمون التهانى لمحافظ الأقصر بذكرى المولد النبوى الشريف جانب من التهنئة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المكون من نيافة الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ومسئول احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والقمص توماس الرزيقى المشرف على دير مار جرجس بالرزيقات للتهنئة بالمولد النبوى الشريف.

وتقدم الوفد القبطى بالتهانى لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف، كما قدموا الدعوة لمحافظ الأقصر لزيارة دير مار جرجس بالرزيقات التابعة لمدينة أرمنت خلال موسم احتفالات الدير، والتى بدأت رسمياً اليوم وتستمر حتى 17 من نوفمبر الجارى.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر – خلال اللقاء - على روح المحبة والتآخى والتماسك بين أبناء الأمة، مشيراً إلى مشاركة الأهالى بعضهم لبعض فى مختلف الاحتفالات سواء الدينية أو الإجتماعية، وأوضح محافظ الأقصر أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المنوطة وخاصة الجهات الأمنية لزيادة المجهودات لتأمين الدير لضمان الاحتفال بموسم الشهيد مارجرجس وسط أجواء هادئة ومستقرة لمنع وقوع أى مكروه قد يعكر صفو الاحتفالات.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

احتفالات المولد النبوي

تهنئة الاقباط بالمولد فى الاقصر

احتفالات دير مارجرجس بالاقصر

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