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وفد "اتحاد الصحفيين الأفارقة" يزور نقابة الصحفيين الخميس المقبل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:35 م
وفد "اتحاد الصحفيين الأفارقة" يزور نقابة الصحفيين الخميس المقبل نقابة الصحفيين
/أ ش أ/

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تستضيف نقابة الصحفيين، الخميس المقبل ، وفد من اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الجاري بالقاهرة.
 
ويضم الوفد 25 صحفيا يمثلون دول مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا، جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا / ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال .. كما يضم بعض نقباء الصحفيين والقيادات النقابية بالدول الأفريقية.
 
وتتضمن زيارة وفد الصحفيين الأفارقة لنقابة الصحفيين، محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941 وحتى الآن علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.
 
يذكر أن نقابة الصحفيين المصريين أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1976 وظل رئيسا للاتحاد حتى وفاته عام 1984 فيما يترأس الاتحاد حاليا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محفوظ الأنصاري فيما تتولى الدكتورة سامية عباس أمانة الاتحاد.
 

نقابة الصحفيين

اتحاد الصحفيين الأفارقة

الصحافة المصرية

قوانين الصحافة

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