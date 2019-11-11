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وزير يمنى: الميليشيات الانقلابية تجرف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الاجتماعى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:42 م
وزير يمنى: الميليشيات الانقلابية تجرف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الاجتماعى أرشيفية
وكالات

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قال وزير الدولة اليمنى - أمين العاصمة اللواء عبد الغنى حفظ الله جميل، إن ميليشيات الحوثى الارهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية وتدمر النسيج الاجتماعى".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف ميليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن ميليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".


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