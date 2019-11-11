وزير خارجية كرواتيا: حلف الأطلسى ضرورة

دافع وزير الخارجية الكرواتى جرليك رادمان عن حلف شمال الأطلسى اليوم الاثنين، بعد انتقادات من قبل كل من الولايات المتحدة وفرنسا للتحالف القائم منذ 70 عاما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن حلف الأطلسي يحتضر، وهي تصريحات رفضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووصفتها بأنها قاسية. ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلف إلى التغيير وإلا سيتجاوزه الزمن.

وقال رادمان للصحفيين قبل اجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستمر يومين "أؤمن في الواقع بمستقبل حلف الأطلسي. هناك أيضا قيم على غرار (قيم) الاتحاد الأوروبي، وهناك إطار العمل هذا لحماية قيمنا وسلامنا واستقرارنا، أعتقد بناء على ذلك أننا بحاجة إلى حلف شمال الأطلسي".

كما أعرب يوهانس هان مسؤول سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي عن دعمه للحلف الذي تأسس عام 1949 لتوفير الأمن الجماعي ضد الاتحاد السوفيتي.

وقال للصحفيين "أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدينا حلف شمال الأطلسي وأنه مستمر في التطور وينبض بالحيوية."