وزير خارجية النمسا يتوجه لبروكسل للمشاركة بمجلس العلاقات الخارجية الأوروبى

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توجه وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى أعمال مجلس العلاقات الخارجية الأوروبى

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الأوروبى سيناقش الوضع الأمنى فى إيران والخليج العربى، إلى جانب التطورات الحالية فى أفغانستان والسودان.

كان الوزير النمساوى، قد أعرب مؤخرا عن أمله فى تطوير العمل الأوروبى المشترك، فى إطار الحفاظ على وحدة القارة الأوروبية ، وذلك على هامش احتفال البلاد بمرور 30 عاما على سقوط حائط برلين.